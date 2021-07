Boom des spas gonflables : quel coût à l'achat et à l'entretien ?

Les spas et piscines gonflables se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Différence de taille néanmoins : les premiers projettent des jets massant dans le dos des baigneurs et font des bulles. Plus chers que les simples piscines en plastique, ils s'affirment désormais comme leurs principaux concurrents.

Les spas gonflables rencontrent en effet un véritable succès. "Avec la température qui augmente, les ventes de ces produits explosent", se réjouit Vascos Soares, directeur d'un magasin Leroy Merlin de l'Essonne, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Nous en écoulons 50, 60, 80 par jour." Leur prix : entre 300 et 900 euros en fonction de la taille et du nombre de jets. Mais il faut ajouter une centaine d’euros supplémentaires pour les accessoires - appuis-têtes, épuisette... -, et surtout 200 euros par an pour l’entretien. Car comme pour les piscines, il faut changer le filtre et traiter l’eau régulièrement. Un coût néanmoins bien inférieur aux 9000 euros nécessaires pour s'offrir le jacuzzi en dur que montre le reportage.