Cadeau : les prix des jouets augmentent-ils à l'approche de Noël ?

À l'approche des fêtes, comparer les prix jour après jour jusqu'à Noël est un petit jeu auquel les enseignes de jouet n'aiment pas vraiment participer. Alors, payez-vous de plus en plus cher ? Pour le vérifier, nous avons conservé tous les catalogues de Noël distribués dès le mois d'octobre. Ils vous permettent de faire vos premiers repérages, mais saviez-vous qu'ils ont une date de validité qui expire généralement début décembre ?

Nous avons donc surligné en jaune les jouets dont le prix a désormais augmenté, puis en vert ceux qui sont moins chers. Verdict, de nombreux prix se sont envolés. Cela mérite bien quelques explications. Romain Mulliez, PDG de "Picwictoys" et coprésident de la FCJPE, tente de se justifier. "On a deux catalogues au mois de novembre et décembre. Le deuxième catalogue permet de prolonger les prix promotionnels pour des stocks qui resteront importants. À la fin des promotions, les prix normaux reviennent", explique-t-il. Même son de cloche, chez Kingjouet. Pour son directeur Philippe Gueydon, "il doit y avoir 200 à 300 références sur lesquelles on est revenu sur les prix permanents. Donc, des prix supérieurs à ceux qui avaient sur certains catalogues. Vous conviendrez aussi que les deux tiers sont échangés et qu'on fait des promotions qui n'étaient pas en place en novembre".