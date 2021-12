Cadeaux de Noël : à peine reçus, déjà revendus !

Et vous, seriez-vous prêt à faire de même ? “Non, je ne le revendrais pas parce que c'est un cadeau”. “Non, mais après, je peux comprendre que les gens le fassent”. “Ça m'est arrivé d'avoir des cadeaux qui ne me plaisent pas et mais que j'ai quand même gardé”, disent les passants interrogés dans le reportage.

Plus de la moitié des Français déclarent avoir déjà vendu ou envisagé de vendre leurs cadeaux de Noël. Cela atteint même 70% chez les 25-34 ans. Une pratique de plus en plus répandue sur laquelle a décidé de miser ce site de vente en ligne. Rien que ce matin, 350 000 nouveaux produits ont été mis en vente. À 16h, le compteur affichait même 600 000 annonces. C'est 15% de plus que l'année dernière à la même heure. Les articles sont revendus jusqu'à 50% moins cher.