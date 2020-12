Noël : ces ruptures de stock en magasin qui font exploser les prix des jouets sur internet

Parmi les autres articles populaires mais difficiles à trouver, la" Station Dinosaure". "Il n'y en a plus depuis mi-novembre. Si le fabricant en avait produit deux fois plus, il les aurait tous vendus", affirme Franck Mathais, porte-parole de Joué Club, sur TF1. De même, la "Barbie Color Reveal", est déjà épuisée dans cette enseigne, depuis fin novembre. Quant au "Bus de l'amitié", "après ce week-end, on ne le trouvera plus en magasin", prévient-il.

Face aux rayons vides, ou recomposés pour dissiuler les trous, certains clients parviennent cependant à prendre ces pénuries avec philosophie : "Ce n'est pas grave. Il y a d'autres choses sur la liste donc on va essayer de trouver", relativise une cliente face aux caméras de TF1. Plus chanceuse, une autre est soulagée d'avoir pu remplir son panier comme elle le souhaitait : "J'ai tout trouvé et, pour l'un des articles, j'ai pris le dernier".