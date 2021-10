Cadeaux de noël : faut-il les acheter dès maintenant par crainte des pénuries ?

"Nos commandes, on les a faites trois à quatre mois plus tôt que prévu pour s'assurer que les produits soient présents dans nos boutiques au bon moment et à la bonne période. Il y aura des ralentissements mais pas rupture. Et il y aura de quoi contenter tous les enfants", explique dans le reportage en en-tête Maxime Bonatie, responsable adjoint de King Jouet Paris Saint-Michel.