Cadeaux de Noël : pourquoi certains jouets coûtent-ils plus chers ?

Dans un magasin JouéClub, une voiture télécommandée est vendue à 44,99 euros. Nous avons ressorti le catalogue de l'hiver 2020, le même modèle coûtait 5 euros de moins. Idem pour une peluche passée de 29 à 34,99 euros. Et au moment d'entamer les courses de Noël, certains ont tout de suite vu la différence. Selon cette célèbre enseigne, 30 à 40% des modèles voient leur prix augmenter cette année 2021. Ces hausses concernent notamment les jouets électroniques et ceux de grandes tailles.

En effet, selon les explications de Franck Mathais, porte-parole national de JouéClub, cette augmentation de prix touche aussi les jouets en bois. Par exemple, un modèle qui était vendu à 29,99 euros en 2020 et à 3 euros de plus cette année 2021. Une hausse du prix des matières premières, mais celui du transport des jouets sont en cause. Dans ce magasin, plus de la moitié arrive de Chine en bateau.