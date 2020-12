Cadeaux de Noël : quatre millions de colis livrés chaque jour en ce moment

À l'approche des fêtes, les ballets de livreurs ne s'interrompent pas dans le tabac-presse "Le Minuit" à Brest (Finistère). Son gérant, Dominique Pierre, aimerait bien pousser les murs pour trouver encore de la place. Cette année pour Noël, les Français ont envoyé deux fois plus de colis. La Poste a dû appeler 9 000 intérimaires en renfort et des points de retraits éphémères ont également vu le jour, notamment dans certains centres commerciaux. Selon Karine Beaumont, directrice de secteur à la Banque Postale à Nantes, la réception des colis ne prend que quelques minutes. Cela évite les files d'attente et les bousculades. Et les cadeaux de Noël sont réceptionnés juste à temps.