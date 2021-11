Cadeaux de Noël : quelles tendances cette année ?

La fête de Noël rime forcément avec jouets. Parmi les plus vendus dans les magasins cette année, on recense les puzzles et les jeux de société. Ces derniers se retrouvent tout en haut, car ils représentent 19% du marché. Viennent ensuite les jouets de premier âge, avec 15% du marché. Et enfin, on a les grands classiques, les poupées, avec 14% du marché.