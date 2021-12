Cadeaux, dons : sommes-nous plus généreux à Noël ?

La période des fêtes de Noël est l’occasion de faire preuve de générosité envers les autres. Les Français sont-ils généreux avec leurs proches et avec les associations ?

Les fêtes sont l'occasion de montrer sa générosité. Les Français prévoient de dépenser 282 euros pour Noël. De quoi gâter toute la famille. Mais d'où vient cette culture du cadeau ? On croit souvent qu'on la doit aux rois mages. Selon la Bible, ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour la naissance de Jésus. En réalité, la tradition remonte à beaucoup plus loin.

“On a déjà des preuves qu’au Ve siècle avant Jésus-Christ en Grèce ancienne, on offre à l'enfant les petits cadeaux. C’était un culte à Dionysos qui avait lieu en février. Ensuite, les Romains se faisaient des cadeaux pour les étrennes, c'est-à-dire pour le Nouvel An. Avec l'avènement des grands magasins à la fin du XIXe siècle et début XXe, on s'offrait des catalogues d'étrennes. C’est devenu donc de jouets dans les familles de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie”.

L'ambiance des fêtes nous rend semble-t-il plus charitables. Les associations le savent bien : 40% des sommes récoltées le sont lors des 3 derniers mois de l'année. “Les Français sont généreux. Ils donnent chaque année un peu plus, mais ce sont toujours les mêmes qui donnent. Un profil plutôt âgé. L'enjeu maintenant, c'est d'aller trouver de nouveaux donateurs pour réussir à soutenir dans le long terme les associations et les fondations”. En clair, convaincre les 20% de Français qui ne savent pas à qui donner ni ce que devient leur argent.

La France est-elle plus ou moins généreuse que les autres pays ? Notre pays est “106ème sur un total de 114. En France, c'est avant tout l'Etat très fort qui soutient la population. Chez vous, les électeurs font en sorte que ce système plus social perdure. Les Français placent leur générosité dans le vote. Ce qui est moins le cas pour les Britanniques ou les Américains”, explique Derek Ray-Hill, directeur de la stratégie internationale de “Charties aid foundation”. Pour remonter dans le classement, il est encore temps de gâter les vôtres et les autres.

