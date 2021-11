VIDÉO - Café : les Français en boivent beaucoup... mais n'aiment pas ça

Chez les amateurs rencontrés, il est d'ailleurs souvent question de quantité plus que de qualité : "J'en bois un litre par jour", estime l'un, "sept à huit cafés dans la journée, facile", compte un autre. Le café, plus que de goût, est aussi affaire de culture ou de tradition : "L'odeur du café, c’est toute une vie", s'enflamme un consommateur matinal, "on est né avec ça, quand on était bébé on sentait déjà l’odeur du café".