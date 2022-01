Carburant, gaz, électricité, fuel : une facture toujours plus lourde

Les prix des carburants frôlent les records connus il y a trois mois. Comptez 1,54 euro en moyenne pour le litre de gazole. Les prix à la pompe aujourd'hui surprennent les habitués. Ils sont dans l'inquiétude. Les prix ont même dépassé les niveaux qui ont provoqué la crise des Gilets jaunes en 2018. Les hausses sont-elles généralisées ? Oui, plus 20% en un an pour le gazole. Et le fioul domestique, lui, a bondi de 36%. La livraison, ce jeudi après-midi, a un goût amer pour ce retraité d'Estillac dans le Lot-et-Garonne. Il a dû débourser 200 euros de plus qu'en 2021 pour le même volume.