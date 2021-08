Carburants, assurances, fournitures scolaires… Une rentrée plus chère

En France, la rentrée est marquée par d'importantes hausses de prix pour les ménages. Avez-vous senti ces augmentations ?

Karine Piannetti et sa fille Noémie préparent la rentrée scolaire. Cette année, priorité aux achats de vêtements. Au total, une facture de "650 euros pour de l'habillement et un petit peu de matériels", nous a indiqué la jeune femme. Et ce n'est pas tout.

La mère de famille fait ses comptes et constate que depuis le début de l'année, ses assurances ont sérieusement grimpé. Son assurance-maison est passée de "448 euros l'année passée" à "552 euros pour celle-ci". Autre augmentation, le carburant. Le couple a deux voitures et dépense aujourd'hui 400 euros de diesel par mois. C'est 40 euros de plus qu'en début d'année. Les tarifs du diesel ont pris 11% depuis janvier.

La seule bonne nouvelle pour Karine, elle se chauffe à l'électricité et elle n'est donc pas concernée par la hausse du prix du gaz. À partir du 1er septembre, le prix de ce dernier augmente de nouveau. Au total depuis un an, plus 47%. Sont concernés tous ceux qui utilisent le gaz pour cuisinier et se chauffer. D'autres hausses sont attendues d'ici à la fin de l'année comme les jouets de Noël : plus 6% chez certains fabricants en raison de la flambée des matières premières.

