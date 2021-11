Carburants chers : jusqu’à quand ?

Les prix des carburants sont à nouveau tout près des records historiques atteints à la mi-octobre. En un an, celui du sans plomb 95 et du gazole a augmenté en moyenne de 20%. En attendant une hypothétique baisse de prix, c'est le grand retour du système D.

Didier Anger parcourt plus de 80 km chaque jour pour se rendre à l'hôpital où il travaille. Un aller-retour qui coûte de plus en plus cher pour ce logisticien hospitalier. Il a trouvé la solution en ayant recours au covoiturage. Une semaine sur deux, il prend à son bord sa collègue. Ils partagent donc les frais et cela permet de les réduire de moitié.

À plus d'un euro cinquante le litre du gazole, et un euro soixante-huit, le sans plomb, les automobilistes que nous avons rencontrés le concèdent. Ils ont dû changer leur mode de vie. "On réfléchit à deux fois avant de se déplacer sur de longs trajets", lâche l'une d'entre eux, au micro de TF1.

Les prix vont-ils continuer à augmenter ? Depuis le mois d'août, les automobilistes ont vu gonfler les prix à la pompe, plus 13 centimes pour le gazole et plus 7 centimes pour le sans plomb. Mais Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine, envisage une baisse à partir du début de l'année 2022. "On peut imaginer que le pétrole revienne dans la zone des 70 dollars le baril. Ce qui se traduirait par une baisse d'une bonne dizaine de centimes du prix de l'essence à la pompe", rassure Philippe ce spécialiste.

Autre bonne nouvelle, dans 15 jours, à partir du mois de décembre, les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois commenceront à toucher l'indemnité inflation de 100 euros. Une aide destinée à les aider face à la hausse des prix notamment ceux des carburants.

TF1 | Reportage P. Ninine, F. Chadeau, Q. Danjou

