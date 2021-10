Vacances : les astuces pour faire des économies de carburant sur la route

CONSEILS – Pour réduire votre consommation de carburant, quelques astuces sont à connaître. On vous en donne quelques-unes.

Les prix à la pompe flambent depuis quelque temps. Pour ceux qui conduisent régulièrement, l’impact se fait sentir sur le porte-monnaie. Mais des pratiques existent pour réduire votre consommation au quotidien. On vous donne quelques conseils. Tout d’abord, ne chargez pas trop votre véhicule. Plus il est lourd, plus il consomme. En roulant avec un demi-plein, il est même possible d’alléger votre voiture d’une vingtaine de kilos.

Toute l'info sur Le 13H

Ensuite, avant les longs trajets mais aussi régulièrement, pensez à vérifier la pression des pneus. S’ils sont bien gonflés, il y aura moins de résistance. La consommation de carburant peut ainsi baisser de 2%. Au volant, il est conseillé de privilégier une conduite régulière. Il est nécessaire d’éviter accélérations et freinages brusques. "Au lieu de freiner, il faut lâcher l’accélérateur plus tôt pour ne pas freiner fort au dernier moment. Quand on redémarre, on va essayer d’accélérer plus tôt mais moins fort", nous explique un moniteur d’autoécole de la région parisienne.

"Passer les rapports autour de 2000 tours par minutes"

D’autre part, le moniteur conseille de stabiliser votre allure et de passer les vitesses selon les rapports. "Selon les moteurs essence ou diesel, il faut monter le rapport supérieur autour de 2000 tours par minute", poursuit-il. Autre conseil de l’expert, dès que vous êtes à l’arrêt ou immobilisé un petit moment, coupez le moteur sauf si celui-ci est froid.

Dernière solution, entretenir régulièrement son véhicule. Le simple fait de changer les filtres à huile et à air peut vous faire économiser du carburant. Lorsqu’ils sont encrassés, le moteur ne respire pas correctement, ce qui entraîne une surconsommation. "La plupart des clients partent en vacances sans même venir au garage pour faire un état des lieux ou quelques petites vérifications de base et c’est là où souvent ils vont plus consommer", affirme un garagiste dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Cumulés, tous ces petits gestes peuvent faire la différence.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.