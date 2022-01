VIDÉO - Carburants, courses, forfaits téléphoniques... ce qui va augmenter en 2022

MAUVAISE NOUVELLE - En 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% sur un an, poussés notamment par les hausses dans le secteur de l'énergie. Cette tendance devrait se poursuivre dans de nombreux secteurs dans les mois à venir.

Une énième mauvaise nouvelle. Malgré le passage à la nouvelle année, la hausse des prix ne semble pas prête de ralentir. En effet, selon l'Insee, le premier semestre 2022 devrait être marqué par le retour en force de l'inflation, autour de 2,7% selon ses prévisions. Cela va se répercuter sur de nombreux produits, dans plusieurs secteurs. On fait le point.

Toute l'info sur Le 20h

Augmentation du prix de certains produits alimentaires

En premier lieu, l'alimentaire devrait être particulièrement concerné. En cause : l'explosion du prix de certaines matières premières comme le blé (+65 % environ), l’huile ou le cacao. Une augmentation qui se retranscrit chez le consommateur. En comparant les prix d'un produit de base comme les coquillettes chez trois grands distributeurs (Auchan, Carrefour, Intermarché), on constate ainsi une hausse des prix jusqu'à 67% de plus entre septembre 2021 et janvier 2022. "Dès lors que le prix du blé s'enflamme, le coût de production de la coquillette s'enflamme aussi. L'industriel est alors obligé de le répercuter au distributeur. Il est évident que les grandes marques évolueront dans la même proportion", confirme Olivier Dauvers, expert de la grande distribution Le web Grande Conso. La volaille et les œufs devraient aussi voir leur coût gonfler. "Le blé a augmenté, le beurre a augmenté, beaucoup d'autres matières premières ont augmenté. Du coup, on est obligé de faire face à un manque de chiffres d'affaires", ajoute le boulanger David Moutoussamy dans un reportage de TF1.

Une bonne nouvelle pour le prix à la pompe ?

En outre, actuellement, les carburants battent de nouveaux records historiques (1,68 euro pour le litre de SP95 et 1,59 euro pour le gazole). En cause, la forte demande à l'échelle mondiale. "Si j'avais un pari à prendre, je parierais plutôt sur une baisse des prix à la pompe. Le pétrole, il est vraiment très sensible à l'activité économique. Donc, si l'activité économique ralentit, ce qu'on peut penser au cours de l'année 2022, normalement le prix du baril va diminuer un peu", estime toutefois, optimiste, François Lenglet, spécialiste économique de TF1.

L'abonnement téléphonique était, lui, jusque-là épargné par la flambée des prix. Il est même beaucoup plus bas que chez une majorité de nos voisins, 13 euros en moyenne contre 25 euros en Espagne et 47 euros en Allemagne. Mais là aussi, les tarifs devraient augmenter cette année. "Jamais les opérateurs télécoms n'ont autant investi. Plus de 11 milliards d'euros par an pour fournir aux Français de la 4G partout, de la 5G et de la fibre optique. Et depuis 10 ans, les forfaits télécoms ont été divisés en deux. Il est temps que les forfaits reflètent la réalité du service et des investissements", se justifie Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms (FFT).

Le prix des complémentaires santé va (aussi) progresser

La fédération nationale de la mutualité française (FNMF) a par ailleurs annoncé récemment que le prix des mutuelles allait augmenter de 3,4% en 2022. Cela s’explique par le "rattrapage de soins reportés à cause du Covid-19" et "l’entrée en vigueur du remboursement intégral des soins", notamment le remboursement à 100% des achats de lunettes, des prothèses dentaires ou des appareils auditifs, explique Séverine Salgado, directrice générale de la FNMF. "L'augmentation des mutuelles est inéluctable d’année en année. Elle tient à deux facteurs : d’un côté le vieillissement de la population – les séniors consomment plus de soins de santé – et de l’autre l’évolution des technologies médicales, de plus en plus coûteuses", ajoute Stéphanie Duraffourd, chargée de relations presse à Assurland.com, un comparateur d'assurance.

Le secteur du textile est également concerné. Le cours du coton s’est envolé et a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, dépassant largement les 1 dollar la livre en octobre 2021. Conséquence directe, un fort impact sur le prix des vêtements.

Enfin, les secteurs de l'automobile et de l'électroménager sont également au cœur de la tourmente. En plus d'accuser la hausse des cours des matières premières industrielles, et notamment des métaux, ces domaines répercutent la pénurie de semi-conducteurs. Ces puces électroniques omniprésentes dans les voitures récentes sont indispensables pour faire démarrer les véhicules.

M.G | Reportage TF1 J. Roux, L. Poupon, D. Pirès

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.