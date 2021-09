Carburants et fioul : les prix chauffent

Ils n’en finissent pas de monter, semaine après semaine, sans jamais vouloir s’arrêter. Le prix des carburants inquiète. Avec une hausse de 20 centimes en quelques mois, certains ont du mal à s’y faire. Dans cette station urbaine en Gironde, les prix donnent des sueurs froides : 1,50 euro le gasoil et 1,70 euro le SP 98. De nombreux Français ont repris leurs habitudes de conduite, soit celle d’avant les confinements et sont contraints de remplir les réservoirs. Nous avons quand même croisé un automobiliste réticent à faire le plein. "Ça fait des grosses dépenses d’un coup", se justifie-t-il.

La hausse de prix des énergies fossiles est générale. Chez Christine, cela ressemble à une double peine. Dans sa maison ancienne, la chaudière a été changée l’an dernier. "Ça demande un investissement important", explique-t-elle. En effet, la maison est grande et le budget chauffage de plus en plus lourd. Elle devait débourser 790 euros les 1 000 litres en janvier, 860 en avril et 950 aujourd’hui. Quels que soient les carburants, la hausse des prix risque de se poursuivre.