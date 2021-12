Carburants, gaz, électricité : une facture de plus en plus lourde

Livraison de fuel ce mercredi soir à Soliers dans le Calvados pour Sophie. Avec l'augmentation des prix du fuel, elle n'a commandé que 500 litres. Juste de quoi passer l'hiver. En un an, le prix au litre a augmenté de plus de 30%.

La facture globale d'énergie a en effet flambé pour les Français. Pour cette famille, la hausse la plus importante concerne le gaz. Selon l'Insee, si on additionne le gaz, l'électricité et le carburant, la hausse pour les ménages est de 30 euros par mois en moyenne par rapport à 2019. C'est même 40 euros en milieu rural. Comment expliquer cet écart ? Par la place plus importante prise par la voiture dans le budget transport.