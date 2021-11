Carburants : pourquoi les prix devraient bientôt (un peu) baisser

Les prix des carburants ne cessent d'augmenter et chacun se demande quand cette flambée va prendre fin. À l'image de l'artisan interrogé dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Il y a quelques mois encore, il payait son plein d'essence environ 92 euros. Il lui coûte aujourd'hui 114 euros, soit 20 euros de plus. À raison d'un plein par semaine, c'est 80 euros en moins chaque mois dans ses caisses. "On essaie de compenser comme on peut. Parfois le soir, on travaille une heure de plus. C'est très lourd, ça commence à être lourd", se plaint-il.