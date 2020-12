Carte d'identité obligatoire pour les vélos neufs à partir du 1er janvier : à quoi sert-elle ?

En France, le vol des deux-roues constitue un problème de taille. "Environ 400.000 vélos sont volés chaque année. Pour vous faire une idée, on compte deux millions de vélos achetés chaque année", rappelle Olivier Schneider. Et ce chiffre est sans doute sous-évalué puisque rares sont les personnes qui se rendent au commissariat pour porter plainte en cas de vol. "Grâce aux pistes cyclables, les gens ont moins peur de faire du vélo. Mais, ils ont peur de se le faire voler."

L'objectif est simple : lutter contre le recel et retrouver les propriétaires quand le vélo réapparait. Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), n'a pas attendu le gouvernement pour lancer ce dispositif dès 2015. "Mais le marquage des vélos ne pouvait pas fonctionner tant que ça ne devenait pas massif", explique-t-il. Aujourd'hui, le spécialiste pense que cette décision est une bonne nouvelle : "On y croit."

Concrètement, qu'est-ce-que le marquage obligatoire va changer ? Tout d'abord, le numéro d'identification permettra de retrouver plus facilement le propriétaire du vélo volé et de lui restituer son véhicule. Grâce à la carte d'identité du cycle, les enquêteurs vont pouvoir récupérer les informations du détenteur et le contacter. "Les forces de l'ordre retrouvent beaucoup de vélo, environ 100.000 par an. Mais seulement 7% sont restitués à leurs propriétaires", explique le président de la FUB.

Conséquences : des milliers de cycles encombrent les commissariats. Lorsque les policiers saisissent les vélos qui ont été volés, il leur est impossible de s'en embarrasser. Considérés comme des pièces à conviction, ces véhicules ne peuvent pas être détruits ou données à une association. Alors les carcasses s'empilent. "À cause de cela, les forces de police n'osent pas engager des recherches poussées pour démanteler des filières illégales car elles risquent de se retrouver avec des centaines de vélos sur les bras", soutient le spécialiste.