Changements du 1er janvier : les bonnes et les mauvaises nouvelles

Le début de l'année 2022 sera marqué par quelques changements. On commence par les bonnes nouvelles. Le SMIC va connaître une hausse de quatorze euros par mois, soit 1 603 euros bruts. Les pensions de retraite, elles aussi, vont être revalorisées avec une hausse de 1,1%. Cela concerne les retraites de base, les salariés du privé, les fonctionnaires et les indépendants. En ce qui concerne les crédits d'impôt pour les activités dites "de confort", vous n'aurez plus besoin d'avancer la part remboursée par l’État. Le remboursement se fera désormais en temps réel et non au bout d'un an comme auparavant. Cela touche plus d'un million de foyers.