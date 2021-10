Chauffage au bois : l'énergie la moins chère

Depuis quatre ans, un retraité rencontré par notre équipe ne jure que par son poêle à granulés et la raison est toute simple. Ce chauffage lui revient trois fois moins cher. En France, depuis fin 2019, les ventes de chaudières et de poêles à bois ont augmenté de 150%. Et dans certains magasins spécialisés, l'engouement n'est pas passé inaperçu, malgré un prix initial moyen important, situé entre 3 000 et 4 000 euros pour une installation complète. Mais porté par la mise en place de la prime renov' et de la prime énergie, la demande est bien présente.