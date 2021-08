Chauffage : c'est le moment d'acheter du bois pour l'hiver

Il est temps de faire le plein. Ce vendredi matin, David récupère quatre stères de bois. Il sait déjà où il va les stoker et surtout comment les conserver. "On le protège, on le sert bien, on le colle pour qu'il ne prenne pas d'humidité. Puis on met une petite bâche ou une plaque dessus", explique-t-il. Ranger le bois n'est jamais facile, mais cela permet parfois des moments en famille en attendant avec impatience le premier feu de cheminée. "Avoir un foyer ce n'est pas la même chaleur que d'autre source", lance un passant.