Chauffage : et si vous optiez pour un poêle à granulés ?

Comme Geoffrey, plus de 20 000 Français ont acheté une chaudière à granuler en 2020. Un chiffre en augmentation de 40% sur un an. Des ventes records qu'enregistrent aussi les marchands de poêles. Plus petits, ces modèles sont utilisés comme chauffages d'appoint dans les salons. Ces modèles représentent désormais la majorité des ventes, car ils sont moins encombrants. Du côté de l'entretien, la visite d'un expert certifié est obligatoire une fois par an. S'ils sont bien entretenus, ces modèles ont une durée de vie comprise entre 15 et 20 ans.