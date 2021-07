Chauffage : une facture bientôt plus lourde ?

La hausse de la facture de chauffage à cause de possibles nouvelles taxes, c'est l’une des conséquences possibles du plan climat décidé par la Commission européenne. Si vous avez changé de chaudière, mieux vaut anticiper une perspective.

Chaque jour, Rémi Barré, chauffagiste et cogérant de la société Itreco à La Rochelle (Charente-Maritime), effectue une dizaine d’interventions sur des chaudières à gaz et au fioul. Ce qu’il redoute avec les annonces européennes, c’est un manque de visibilité. “Pour le client, c’est des choix cornéliens à savoir vers quelle énergie se tourner. Vu que tous les deux ans à peu près, on les oriente différemment, il va avoir des difficultés à statuer”, explique-t-il.

Exemple de ce choix cornélien. Patrick Gannat doit changer sa chaudière à fioul. “On ne trouve pas de pièces de rechange sur des chaudières qui ont dix ans”, se plaint-il. Un chauffage plus vert comme une pompe à chaleur lui aurait coûté 18 000 euros. Il a donc préféré acheter une nouvelle chaudière au fioul, deux fois moins cher. Mais quand les nouvelles taxes européennes entreront en vigueur, sa facture énergétique, actuellement de 3 000 euros par an, va augmenter. “Ce qui est inquiétant, notamment, c’est justement la brutalité des choses. Et surtout de ne pas savoir. On avance un peu à l’aveugle, et c’est ce qui est préoccupant”, précise cet usager.

Seront concernés par ces nouvelles taxes, tous les ménages qui se chauffent au fioul et au gaz, soient plus de 15 millions de foyers. Le principe est clair : faire payer plus cher la consommation d’énergie fossile pour accélérer la transition écologique, une stratégie que dénonce l’ONG environnementale Réseau Action Climat. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours au niveau européen pour définir clairement ces nouvelles taxes.

