Chefs étoilés : briller malgré la crise

Loin d'un service à table, feutré, la plus jeune chef étoilée de France, Julia Sedefdjian accueille sa clientèle à la fenêtre de son restaurant parisien "Baieta". "Ça nous fait bizarre de ne plus recevoir notre clientèle à l'intérieur, mais il faut s'adapter", dit-elle. L'épidémie de covid n'a pas épargné les maîtres de la table. À 25 ans, Julia a dû se réinventer, notamment grâce au click and collect, la vente à emporter.

Pour elle, comme pour Jean-François Piège, ces ventes à emporter et autres livraisons sont loin de combler les pertes. "le click and collect représente 20% du chiffre d'affaires. Ça ne suffit pas", explique le chef étoilé. Il souhaite qu'"il faut qu'il y ait un soutien plus massif et plus clair des assureurs qui aujourd'hui sont les abonnés absent et l'Etat qui doit aller jusqu'au bout de ce soutien ".