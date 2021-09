Chèque énergie : une rallonge de 100 euros, pour qui ?

Plus qu'un coup de pouce, c'est une aide sociale exceptionnelle. Courant décembre, les 5,8 millions de bénéficiaires du chèque énergie vont recevoir par courrier un autre chèque d'un montant de 100 euros. Non seulement ce montant est versé automatiquement, mais en plus, il n'y a aucune démarche à faire pour l'avoir. Son but, couvrir une partie des factures d'électricité, de gaz, de fioul ou même de travaux de rénovation.