Cigarettes électroniques jetables : une tendance inquiétante chez les jeunes

Devant les collèges et lycées, tout le monde sait de suite de quoi nous parlons. Cette petite cigarette jetable fait un carton chez les mineurs, et ce, de plus en plus jeune. Les plateformes préférées des ados regorgent de vidéos promotionnelles pour ces produits présentés comme des friandises. Pourtant, ce sont des cigarettes avec de la nicotine, une substance addictive. Dans les bureaux de tabac, leur vente est officiellement réservée aux majeurs. Certains buralistes ne sont pas si prudents, et combien même, les plus jeunes peuvent se fournir en quelques clics sur les réseaux sociaux.