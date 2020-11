Colis : les plateformes logistiques submergées

En plein confinement et à l'approche des fêtes, cette enseigne de produits culturels se retrouve avec deux fois plus de colis que l'an dernier à la même période. Pour tenir le rythme, trieurs automatiques, et doublement des effectifs, notamment sur des postes normalement occupés par un seul agent. Des renforts et des astuces pour faire marcher le moins possible les préparateurs de commandes, et donc gagner du temps.