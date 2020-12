Colis : seront-ils bien livrés pour Noël ?

Devant son épicerie fine "À ma guise" à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, Magali Bordeau, scanne plus de 500 colis par jour. Si bien qu'à l'intérieur, ça devient difficile de circuler. La commerçante croule littéralement sous les colis, cinq fois plus de paquets qu'à Noël dernier. De plus en plus de boutique refuse donc de servir de point relais. "Je comprends tout à fait que les gens arrêtent les colis parce que c'est un travail de titan. En fait, il faut passer énormément de temps. Et tout le temps qu'on consacre à ça, c'est du temps qu'on ne veut pas consacrer à notre propre activité", dit-elle