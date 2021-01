Combien reste-t-il de distributeurs automatiques de billets dans le pays ?

Les distributeurs automatiques de billets se font de plus en plus rares dans le pays et leur nombre diminue chaque année. En 2015, on en comptait 56 000 contre seulement 50 000 en 2020. Très clairement, c'est dans les petits villages de moins de 500 habitants qu'on en a perdu le plus. À peine 1% de ces communes sont équipées d'un distributeur. En conséquence, 600 000 Français sont au moins à quinze minutes en voiture de celui le plus proche.