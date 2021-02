Comment la crise sanitaire a fait tourner le moulin du marché de la farine

Pour un produit comme la farine, l'hypermarché Auchan à Toulouse met toujours le plus de paquets possible en magasin. C'est le rayon le plus emprunté par les clients. "On est vraiment sur une progression continue. On a eu un boom des ventes sur les débuts du confinement. Au fur et à mesure des mois qui ont suivi, on a vu une évolution constante sur l'univers farine", explique Gilbert De Abreu, responsable commerce alimentaire frais de cet hypermarché.