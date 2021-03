Comment le Portugal a gagné la bataille de la chaussure

Le Portugal est désormais le nouvel eldorado de la chaussure de luxe, mais pas à n’importe quel coût. La main-d'œuvre y est très bon marché. C’est ce qui attire aussi les grandes marques étrangères à venir produire leurs chaussures dans ce pays. Au Portugal, le salaire minimum ne dépasse pas les 700 euros par mois. C’est évidemment plus qu’en Chine, mais beaucoup moins qu’en France. De quoi s’offrir de très belles marges, tout en conservant une fabrication européenne. La proximité géographique est également l’un de ses atouts. Elle permet de sortir une nouvelle collection en quelques semaines. « On apporte la qualité mais aussi la rapidité de production et de livraison, et surtout, des prix très compétitifs », lance le directeur de la communication de l’atelier. Une fois en boutique, ces baskets, bottines ou autres chaussures de ville sont vendues plusieurs centaines d’euros.