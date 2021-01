Comment payer moins cher son assurance auto ?

Des rues vides, des voitures stationnées depuis plusieurs jours au même endroit, les deux confinements ont changé les habitudes. La voiture reste au garage et ne sert qu'occasionnellement. Certains automobilistes font jusqu'à trois fois moins de kilomètres. Si auparavant un plein durait deux à trois semaines, aujourd'hui, il peut durer jusqu'à un mois et demi.

D'après l'association UFC-Que Choisir, c'est le moment de demander à votre assurance une baisse de la prime. Une simple lettre recommandée suffit et le mode d'emploi est plutôt simple. Il faut indiquer le numéro de son contrat et les raisons de la diminution de vos déplacements. Par exemple, la mise en place du télétravail qui diminue alors le risque de sinistres. Vos déclarations suffisent. Le juriste de l'association s'appuie sur un article du Code des assurances. Néanmoins, la plupart des assureurs contestent le texte dans la période actuelle. Certains acceptent de faire des gestes commerciaux et ont baissé les primes de leurs adhérents d'une dizaine d'euros par an.