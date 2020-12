Commerce : dans les coulisses de la guerre des promos à Parly 2

Parly 2 est le plus grand centre commercial de l'Ouest parisien et le plus ancien de France. Il attire douze millions de visiteurs par an. On y trouve 187 boutiques. Toutes les grandes enseignes y ont leur vitrine. On y trouve même deux concessionnaires automobiles. Après deux confinements, il faut relancer la consommation à tout prix. De la réouverture des magasins jusqu'au Black Friday le vendredi 4 décembre, chronique d'une semaine cruciale pour sauver Noël.