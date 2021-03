Complémentaires santé : pourquoi les prix augmentent

À entendre les Français que nous avons croisés, leur complémentaire santé est resté dans les clous. Près de 4,5% de hausse, alors que mutuelles et assurances ont économisé 2 milliards d'euros l'an dernier en soins reportés ou annulés. Nous avons voulu demander des explications à leur fédération, mais en vain. Au fil de votre vie, votre mutuelle va tripler. 424 €/an pour les 18-25 ans, 1 257 €/an pour les seniors. L'âge, le critère qui a le plus d'impact sur le prix de la complémentaire.

C'est plus inattendu, mais les tarifs varient d'une région à l'autre. Plus de 900 € dans les Hauts-de-France, 784 € en Bretagne. "Vous avez des régions où les déserts médicaux peuvent expliquer ce niveau de prime qui est plus faible. Vous avez moins de professionnels qui font des dépassements d'honoraires, ce qui est beaucoup plus courant en Île-de-France par exemple", nous explique Amina Walter, directrice générale déléguée de "Le Lynx.fr". Quelle que soit votre région ou votre âge, depuis décembre dernier, vous pouvez changer de mutuelle à tout moment.