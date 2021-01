Complémentaires santé : pourquoi les tarifs sont-ils en hausse ?

Contexte en 3 paragrapheUFC-Que Choisir a passé au crible des centaines de complémentaires santé. Les chiffres sont en très nette hausse avec une augmentation de 4,3 % en 2021. Cela représente environ 79 euros de plus par an pour un ménage. Mais, ce n'est qu'une moyenne. Suivant les contrats et les sociétés, les chiffres varient. "Il y a à peu près 20% des complémentaires qui sont sur une augmentation de plus de 200 euros pour l'assuré. C'est considérable. Alors que d'autres sont à zéro. Donc, ca veut dire que ce n'est pas une fatalité d'augmenter", souligne Alain Bazot, président d'UFC-Que Choisir.