Compteur Linky : méfiez-vous de cette "arnaque à la mise à jour" dont ont été victimes des Bretons

Ils se sont présentés comme des agents Enedis et près d'une dizaine d'habitants d'une résidence de Saint-Brieuc leur ont fait confiance. Sous prétexte d'une mise à jour de leur compteur Linky, ces faux agents ont piégé plusieurs personnes en leur faisant souscrire de nouveaux abonnements. La somme a ensuite été prélevée directement sur le compte bancaire des victimes de ce démarchage abusif. "J'ai donné mon RIB un petit peu à reculons, mais je l'ai donné quand même. Et j'ai signé...", raconte l'une d'elles dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

C'est Jocelyn, une autre habitante, qui a donné l'alerte. "Je les ai suivis dans la résidence et j’ai vu qu’ils n’avaient pas de camion identifié. Donc j’en ai parlé au voisin et le voisin a dit toute suite "bon, on va appeler la mairie, on va appeler le commissariat", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.