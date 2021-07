Électroménager : pourquoi les prix risquent de grimper à la rentrée

Pour l'instant, elle ne répercute pas cette flambée sur le prix affiché dans son magasin, mais cela ne pourra pas durer : la hausse sera bientôt sensible pour le consommateur. La plus grande marque d'électroménager français Seb, groupe également propriétaire des marques Tefal, Moulinex ou Krups, a confirmé le 23 juillet dernier une augmentation de 5 à 10% de ses prix sur une large gamme de ses produits. Alors, comment expliquer cette progression ? Deux pistes se profilent.

D’une part, plusieurs usines, notamment en Asie, ont dû fermer à cause de la crise sanitaire et, depuis, il faut rattraper le retard. De l’autre, la demande mondiale, venue principalement de la Chine, les États-Unis et l'Europe, continue d’augmenter, analyse Anna Creti, professeure d’économie à l’université Paris Dauphine-PSL, interrogée dans notre reportage.

"À cela, s'ajoute aussi une tension sur les moyens de transports en général de matières premières", complète Anna Creti. On note aussi une pénurie de semi-conducteurs. Par exemple, les coûts pour la fabrication d’un grille-pain ont explosé en un an : le prix du transport maritime a augmenté de 300%, l’acier de 107% tandis que celui des semi-conducteurs a doublé.

Des semi-conducteurs récurrents dans beaucoup d’objets du quotidien. Pour Olivier Guilbaud, fabriquant d’alarmes à Nîmes, dans le Gard, c’est même le principal élément de la composition de ses appareils. "J’estime que fin septembre, on n’aura plus de composant disponible en stock et ça va arrêter notre filière de fabrication", déplore-t-il. D’habitude, le professionnel prévoit un délai d’environ dix à douze semaines de délai mais "à ce jour, on parle de plus de cinquante semaines, et ce n’est pas fréquent".