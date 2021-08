Consommation : la tendance de l’abonnement automobile

Sur Internet, les offres d'abonnement de voiture se multiplient ces derniers mois. Par exemple, à l'abonnement, un véhicule coûte 305 euros par mois. C'est beaucoup plus que les 131 euros de la location longue durée. Mais dans le premier cas, l'assurance et l'entretien sont pris en compte. Il n'y a aucun engagement et aucun apport à verser. Dans le leasing, l'assurance n'est pas incluse, l'entretien non plus. Il y a 24 mois d'engagement et 5 000 euros à verser au départ. Cela fait grimper la facture mensuelle à 339 euros.