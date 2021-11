Consommation : quand le bricolage se met au discount

Le bricolage discount arrive aussi sur Internet, ils s'appellent Côté Brico, Brico Privé ou encore Brico Discount. Ces sites promettent des tarifs encore moins chers, alors comment casse-t-il les prix ? Réponse chez "Côtébrico.fr" installée dans un entrepôt installé à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Les commandes y sont préparées puis expédiées. Pas de magasin, le gérant Adil El Messaoudi fait donc des économies de loyer et de personnel. Pour négocier les meilleurs prix, il n'hésite pas à se fournir à l'étranger. Les trois-quarts de sa marchandise viennent d'un seul et même fournisseur. Cela lui permet par exemple d'acheter une perceuse, 35 % moins chers que les autres enseignes. Et donc de la revendre une vingtaine d'euros en moins, et ça marche. Créer il y a trois ans l'entreprise "Côtébrico.fr", voit sa vente augmenter de 30 % chaque année.