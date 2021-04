Consommation : une bonne année pour les cavistes

On aurait pu imaginer qu’avec la fermeture pendant des mois des bars, des restaurants, leur vente aurait chuté. Et pourtant, les quantités d’alcool vendu en grandes surfaces, ont progressé de 50%, en 2020. Depuis, la tendance s’est encore accentuée.

Dans ce supermarché, depuis un an, comme partout dans l’Hexagone, le rayon boissons ne connaît pas la crise. Depuis le début de cette année 2021, la meilleure vente, c’est le vin blanc. “On a vraiment une explosion des ventes notamment sur les vins blancs, qu’ils soient doux ou qu’ils soient secs. On a à peu près une augmentation de plus 15% du chiffre d’affaires. Depuis le début, il n’y a pas eu de confinement pour le vin ”, constate Audrey Sonnendrecker, directrice de catégorie vins et spiritueux chez Carrefour. Une consommation d’alcool en hausse et qui concerne tous les âges.

Même constat chez les cavistes. Avec près de 500 magasins dans tout l’Hexagone, cette enseigne voit ses ventes augmenter partout. Plus 20% en 2020, plus 30% depuis le début de l’année 2021. “Le panier moyen a augmenté. On frôle les 40 euros aujourd’hui”, précise Christopher Hermelin, directeur marketing du caviste Nicolas. Bien sûr, c’est une conséquence directe de la fermeture des bars et des restaurants. “On s’est davantage pris de petits apéros pour nous remonter le moral avec mon mari”, avoue une dame.

Depuis le début de l'année, les ventes de champagnes et de spiritueux ont aussi augmenté de 24% alors qu'elles avaient chuté lors du premier confinement. Les chiffres des cavistes et de la grande distribution prouvent que les bières se vendent, elles aussi, beaucoup plus à la même période.