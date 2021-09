Voiture : l'abonnement automobile tout compris, une formule intéressante ?

S’abonner à une voiture comme on le fait pour une plateforme de VOD ou avec un opérateur mobile, c'est possible. Il s'agit d'un changement de mode de consommation qui pourrait bien marquer la fin de l’achat de sa voiture neuve ou d’occasion, et cette tendance fait son chemin.

Certains ont déjà sauté le pas, à l'instar d'Aurore, sollicitée dans le reportage en tête de cet article. "C’est quand même beaucoup plus serein d’avoir l’abonnement parce que du coup, je peux le moduler comme j’ai envie. Si je veux monter de gamme, changer de véhicule, c’est possible, si j’ai envie de réduire l’abonnement, c’est possible aussi", affirme-t-elle dans le sujet de TF1.