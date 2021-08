Fournitures scolaires : les conseils pour faire baisser la facture

Au retour des vacances et au léger coup de blues qui l'accompagne s'ajoute une corvée pour des millions de parents : les achats de rentrée scolaire. Et avec une facture moyenne, pour un enfant en classe de sixième, de 199,64 euros en 2021, en hausse de 2,06 euros par rapport à 2020, selon les estimations communiquées mardi par l'association Familles de France, d'aucuns tenteront de ménager leur portefeuille. LCI vous propose plusieurs pistes.

Une autre méthode vous permettra même d'éviter de surcharger votre retour de vacances avec la corvée des achats scolaires : se procurer les fournitures et autres vêtements nécessaires sur votre lieu de vacances. Car l'été venu, la plupart des Français fuient les grandes villes, et notamment Paris, pour la mer ou la campagne. Des endroits où les prix peuvent parfois chuter. À titre d'exemple, selon les chiffres de l'Insee, le cout de l'habillement est plus cher, en moyenne, de 2,9% dans la capitale qu'en province.

Une différence également valable pour les deux autres postes étudiés par l'association, à savoir les fournitures et les vêtements de sport. Là encore, l'achat en hypermarché se révèle plus avantageux de quelques euros par rapport à ses concurrents.

Acheter en lot, c'est d'ailleurs l'option que privilégient certains parents, comme Vanessa, interrogée par TF1. Avec un budget d'environ "350 euros" pour ses deux filles, elle traque toutes les bonnes affaires dans les rayons. Elle effectue ainsi des calculs afin de déterminer si les achats de lots lui reviennent moins cher. "C'est une économie de 50 centimes, c'est pas mal", dit-elle après avoir opté pour un ensemble de huit tubes de colle.

Mais d'autres préfèrent au contraire le vrac et les achats à l'unité, à l'image de cette mère de famille expliquant dans le même reportage vouloir ainsi "coller le plus aux besoins et ne pas acheter en grande quantité pour ne pas avoir des choses inutilisées à la maison". Une solution également écologique et pratique : pourquoi acquérir un lot de stylos de toutes les couleurs quand il ne nous manque que le rouge ?