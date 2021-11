VIDÉO - Covid-19 : annulations en cascade chez les traiteurs

Depuis quelques semaines, mairies et entreprises annulent leur commande face au danger d'une potentielle nouvelle vague épidémique. Si aucune jauge ni aucune restriction gouvernementale n'a été annoncée, l'inquiétude se fait de plus en plus forte. Une situation d'autant plus difficile à vivre pour les traiteurs que la majorité des congrès ou des repas ont lieu à cette période de l'année. "Les entreprises craignent le virus. Elles n’ont pas envie d’avoir une mauvaise réputation s’il devait y avoir un cluster qui devait se former", analyse Mélanie Le Moignic, responsable commerciale de l’Auberge du pays de Retz (Loire-Atlantique).