Les points relais débordent : les colis seront-ils livrés à temps pour Noël ?

Chaque année à l'approche des fêtes de Noël, le nombre de colis traités par la Poste et les autres livreurs augmente. Cette année, le phénomène a été amplifié par les confinements successifs et la fermeture des commerces au mois de novembre. Ainsi, tous les jours, près de quatre millions de colis sont pris en charge, contre trois millions l’an dernier à la même période.

Cet afflux sans précédent de colis a également bouleversé le quotidien des petits commerçants, qui sont de plus en plus nombreux à refuser de servir de point-relais, alors qu’ils doivent en gérer cinq fois plus qu’à Noël dernier. Un constat que comprend Magali Bordeau, gérante de la boutique "A Ma Guise" à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines. Devant son épicerie fine, cette dernière scanne plus de 500 colis par jour et croule littéralement sous les cartons.

"Je comprends tout à fait que les gens arrêtent les colis, parce que c’est un travail de titan, il faut y passer énormément de temps et tout le temps que l’on consacre à ça, c’est du temps qu’on ne peut pas consacrer à notre propre activité", déplore-t-elle au micro de TF1. Dans tous les centres de tri en France, les volumes s’envolent également. Dans le centre de tri DHL de Créteil, une hausse de 20% de colis a été observée par rapport à décembre 2019.