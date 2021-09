Covid : chute des ventes de produits de beauté

Dans la rue, toutes les femmes interrogées nous disent la même chose : "Je n’ai plus un tube de rouge à lèvres dans mon sac à main aujourd’hui" ; "Je me maquille un peu plus au niveau des yeux" ; "Je me maquille un peu moins à cause du masque". Les habitudes ont changé et les ventes s’en ressentent. Chez Nocibé - Paris Opéra, le constat est simple : le maquillage se vend moins. Alors on mise tout sur le soin.