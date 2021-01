Covid : les surgelés ne connaissent pas la crise

Jamais autant de légumes n’ont été achetés en conserve et en surgelés. Haricots verts, petits pois et épinards, pourquoi un tel succès ?

Les ventes ont très largement augmenté lors des deux confinements. Jusqu’à 30% lors du premier et 50% le deuxième, selon Unilet. Confinement donc mais aussi un prix plus intéressant que les légumes frais. "Les fruits et légumes ont vraiment augmenté avec le confinement, tout ce qui est frais c’est beaucoup plus cher", nous rapporte une cliente. Non seulement le prix est plus intéressant mais c’est aussi beaucoup plus pratique. "Ça va plus vite, c’est déjà coupé, ça a le même goût qu’un frais."