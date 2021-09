Crédit immobilier : de nouvelles contraintes à partir du 1er janvier 2022

Pour acheter un bien de 100 m², affiché à 400 000 euros, et obtenir un prêt immobilier, Melvin Huet doit avancer 10% de cette somme, soit 40 000 euros. Un montant conséquent qui n'était pas au programme, mais les règles ont changé. Les prêts immobiliers sont désormais plus encadrés et les banques doivent respecter certaines conditions. La durée du prêt ne doit pas dépasser 25 ans et le taux d'endettement ne peut pas excéder 35%. La banque peut cependant déroger à ces règles pour 20% des dossiers. Par conséquent, dans les agences immobilières, les premiers achats sont plus compliqués.