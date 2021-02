Crédit immobilier : emprunter va devenir plus difficile

Dès cet été, il sera plus difficile pour l'ensemble des emprunteurs d'accéder à ces crédits immobiliers. La Banque de France vient de publier de nouvelles obligations. Il ne sera plus possible d'emprunter plus de 25 ans. Le taux d'endettement passera à 35%, mais il comprendra désormais l'assurance emprunt. "Personne moyenne, on va dire 35, 40 ans en bonne forme, ça va vous rajouter sur un emprunt moyen 40 ou 50 euros par mois minimum", souligne Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com.