Crise sanitaire : les merceries retrouvent des couleurs

Vous avez envie de vous mettre à la couture, mais vous ne savez pas par où commencer ? Pour cela, Internet regorge de tutos. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous pouvez apprendre à confectionner une pochette pour tablette ou un t-shirt grâce à une vidéo visionnée plus d'une six millions de fois. Avec le confinement, beaucoup se sont mis aux fils et aux aiguilles. Même George Clooney a confié avoir profité de cette période pour coudre des vêtements pour ses enfants et repriser les robes de sa femme.